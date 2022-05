VIDEO - Presentata la nuova maglia home, debutto con il Venezia: arbitra Sozza. Zeman punge Mou e la Roma

Continua la preparazione della Roma in vista della trentasettesima giornata di Serie A, nella quale sfiderà il Venezia sabato alle ore 20:45. In occasione di questa partita i giallorossi scenderanno in campo con la nuova maglietta casalinga per la stagione 2022/2023, presentata ufficialmente nella giornata di oggi. L'arbitro che dirigerà il match sarà Simone Sozza.

Zeman è tornato a parlare della Roma e di Mourinho, criticando l'eccessiva esaltazione per il raggiungimento della finale di Conference League, definendola "una competizione per paesi sottosviluppati".

