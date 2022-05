Calciomercato Roma: occhi su Douglas Luiz, valutato 20 milioni

Con la stagione che volge al termine torna a circolare in ottica Roma un profilo già accostato ai giallorossi per rinforzare il centrocampo della prossima stagione: si tratta di Douglas Luiz, seguito da José Mourinho da oltre un anno. La scorsa stagione il centrocampista, in scadenza con l'Aston Villa nel 2023, era valutato oltre 30 milioni di euro. Ora il valore si è abbassato intorno ai 20 milioni. Per ora non c'è una trattativa per il classe '98, che negli ultimi mesi piaceva anche al Chelsea prima del cambio di proprietà.

(tuttomercatoweb.com)

