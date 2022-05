Roma Cares: inaugurato il murale dedicato a Sergio Leone (FOTO E VIDEO)

DA VIA TOR DE SCHIAVI MDR - Roma e la Roma celebrano Sergio Leone: alle 11.30, infatti, sarà inaugurato un murale dedicato al grande regista romano venuto a mancare nel 1989. Il murale, realizzato dall'artista Lucamaleonte, è stato realizzato sulla facciata di una palazzina Ater in Via Tor De Schiavi 261 (quartiere Prenestino). L'iniziativa rientra tra le attività di Roma Cares dedicate alle celebrazioni dei 150 di Roma Capitale e fa seguito alle altre opere realizzate per celebrare Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi e Lando Fiorini.

Circa un centinaio i presenti all'inaugurazione, tra cui si segnala anche una protesta dei residenti del quartiere che richiedono maggiori attenzioni dalle istituzioni. Presenti l’assessore della Giunta regionale Massimiliano Valeriani e il Presidente del V Municipio Mauro Caliste. All'inaugurazione non partecipano rappresentanti della Roma.