As Roma: presentata la maglia home per la stagione 2022-23. Debutto con il Venezia (FOTO E VIDEO)

Dopo le anticipazioni della giornata di ieri, oggi c'è anche l'ufficialità: la Roma, tramite i social, ha presentato la nuova maglia home per la stagione 2022-23. La divisa avrà nella trama il logo 'ASR' usato negli anni '30. Il colletto, che presenterà una tonalità di giallo e una di rosso più scuro, è con lo stile alla coreana, con un bottone unico a chiudere. Sul retro la scritta "Figli di Roma" con il Lupetto, altro simbolo della storia romanista, che è inserito all'interno della 'O' del nome della Capitale.

Il club ha svelato la nuova maglia tramite un video in cui compaiono alcuni tifosi giallorossi che spiegano il loro amore verso questi colori, con immagini all'interno dello storico Roma Club Garbatella. Molti i giocatori della Roma che si sono prestati da modelli per le nuove maglie, sia per il video di presentazione che per le foto: Pellegrini, Abraham, Zaniolo, Spinazzola, Cristante, Felix, Ibañez, Bove, El Shaarawy, Maitland-Niles, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Sergio Oliveira e Shomurodov. Presenti le calciatrici della Roma Femminile (Bartoli, Giugliano, Haug, Serturini, Haavi, Di Guglielmo, Linari, Ciccotti e Glionna) e anche Bruno Conti. "Il nostro mondo, la nostra Roma", questo lo slogan lanciato dal club.

La maglia, già in vendita nei Roma Storie, farà il debutto ufficiale nel match di sabato prossimo contro il Venezia, ultima partita casalinga di questa stagione.

The men's team will wear our new home kit for the first time against Venezia this Saturday.

It is available to buy now at the official store!#ASRoma | ?️ https://t.co/uX536FUjOJ pic.twitter.com/ANua4JLwaB

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 12, 2022