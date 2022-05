Obiettivo Champions 2023, il primo sulla lista è Matic

«Il prossimo anno sarò ancora alla Roma». A drilo José Mourinho. Lo Special One - -che ha parlato a Sky Uk - si sofferma su alcuni uomini fondamentali della squadra, come Mkhitaryan, Smalling e su Matic, possibile obiettivo di mercato: «All’inizio dell’anno la gente diceva: Miki con José non ha alcuna possibilità. Invece è stato dimostrato esattamente il contrario. Siamo stati molto maturi, onesti l’uno con l’altro, anche con Raiola. Ho visto che il mio progetto a Roma aveva bisogno di un giocatore come lui, capisco la sua importanza nel gruppo e sta vivendo una stagione fantastica. Con Chris si trattava di trovare un equilibrio sul suo corpo che gli permettesse di giocare regolarmente. Matic? Tutti conoscono il mio rapporto con lui, ha la mia fiducia. Abbiamo vinto insieme, abbiamo combattuto insieme anche nello United».

(corsera)