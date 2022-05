Zeman: "Mourinho in finale di Conference League? Competizione di basso livello per paesi sottosviluppati"

RAI RADIO 1 - Lungo le frequenze radiofoniche di Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', l'ex tecnico della Roma, tra le altre, Zdenek Zeman risponde all'attuale allenatore giallorosso José Mourinho e alle sue dichiarazioni nella conferenza stampa pre-derby: "Non sa che ho vinto anche la C2. Ma il discorso è che il problema non è chi vince o quanto vince. Lui ha vinto in squadre dove anche prima di lui si vinceva, tranne che a Porto. E quindi penso che così sia più facile. Io voglio fare cose difficili e non facili".

Zeman torna anche a commentare il cammino della Roma in questa stagione: "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno di quello che è questa competizione. Che coppa è? È una competizione di basso livello, una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati. C'è stato anche il Barcellona ma penso l'abbia lasciata apposta".