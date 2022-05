PRUZZO: "Per il 4° posto servono almeno 3 titolari" - FELICI: "Rispetto alle mie aspettative siamo un po’ in ritardo..."

Tra finale di Conference, campionato, Mourinho e il delisting: sono vari gli argomenti trattati lungo le frequenze radiofoniche. "Credo che la Roma, per puntare al quarto posto il prossimo anno, abbia bisogno almeno di 3 titolari", dice Roberto Pruzzo. "Chi pensa che la Roma esca dalla Borsa e possa compare Mbappé, diciamolo: non sarà così. Poi ci vogliono anche le buone intenzioni e a sentire le parole di Mourinho non ci sono", l'analisi di Francesco Balzani.

Max Palombella, invece, parla di Nicolò Zaniolo: "La cessione di Zaniolo quest'anno è prematura perché dopo due anni di inattività ha fatto una stagione appena sufficiente. La prossima dovrebbe essere quella della definitiva esplosione".

Per una volta è stato usato del buon senso nell'anticipare Torino-Roma. Credo che la Roma, per puntare al quarto posto il prossimo anno, abbia bisogno almeno di 3 titolari. Così non è una squadra da Champions (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma l'estate scorsa ha investito più di tutti, i costi di gestione dei giallorossi sono superiori a quelli del Milan per intenderci, quindi le cose sono un po' diverse rispetto a quello che dice Mourinho. La rosa della Roma ha sicuramente bisogno di essere migliorata, ma non la vedo così distante (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Chi pensa che la Roma esca dalla Borsa e possa compare Mbappé, diciamolo: non sarà così. Poi ci vogliono anche le buone intenzioni e a sentire le parole di Mourinho non ci sono. Vanno bene le manovre economiche dei Friedkin ma Mourinho vive di presente, non di futuro. Sono state fatte promesse anche in passato, credo a quello che dice Mourinho: cioè che il prossimo anno si parte dietro altre squadre e si potrà lottare solo per il quarto posto. Ieri, dicendo che resta il prossimo anno, ha dato una data di scadenza. Quando dice che non può fare il mercato che può fare l'Atalanta, ma che ti deve dire di più? (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Invito a non sottovalutare l’importanza del delisting: uscire dalla Borsa dà effettivamente una marcia in più, pur se la società deve investire. Le parole di Mourinho? Lo ripeto da inizio stagione: dalla prossima voglio lottare per lo scudetto e se lui dice che quelle tre sono irraggiungibili… Sinceramente rispetto alle mie aspettative siamo un po’ in ritardo. È evidente che sia perplesso, la cosa è preoccupante. Per il mercato bisogna fare i conti con la realtà e non mi sembra ci siano questi grandi nomi: se queste carte sono scoperte per noi, figuriamoci per Mourinho... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

L'UEFA ha gestito malissimo la vendita dei biglietti per la finale di Tirana. Il Venezia potrebbe arrivare all'Olimpico già retrocessa, potrebbe essere un vantaggio non da poco. Il calo contro la Fiorentina era prevedibile e fisiologico, ora i tre punti contro il Venezia sarebbero fondamentali. Il rinnovo di Zaniolo dipenderà dal finale di stagione della Roma (LUCA PAPPAIANNI, Playroma)

La cessione di Zaniolo quest'anno è prematura perché dopo due anni di inattività ha fatto una stagione appena sufficiente. La prossima dovrebbe essere quella della definitiva esplosione. Prevedo una prossima stagione da alti e bassi di Spinazzola, difficile rientrare subito ad alti ritmi dopo un infortunio come il suo (MAX PALOMBELLA, Playroma)