Roma, torna Sozza dopo il ko con l'Inter. Terzo precedente stagionale con i giallorossi

LAROMA24.IT - A distanza di 3 settimane Simone Sozza torna ad arbitrare la Roma. Il direttore di gara milanese è stato designato per arbitrare la sfida con il Venezia di sabato prossimo. Classe 1987, di professione impiegato e da due anni nella CAN di A, Sozza è considerato uno dei migliori arbitri emergenti.

L'ultimo precedente con la Roma diede adito alle polemiche: fu infatti designato per la sfida con l'Inter dello scorso 24 aprile, persa per 3-1. Designazione che aveva fatto discutere per via delle origini dello stesso arbitro, milanese ma appartenente alla sezione AIA di Seregno (in provincia di Monza), pur se poi la prova effettiva sul campo (anche se con qualche sbavatura) si è comunque rivelata positiva.

Quello di sabato sarà il terzo precedente stagionale e il quarto in assoluto con la Roma per Sozza. Oltre all'Inter in precedenza aveva diretto il match con il Sassuolo del 12 settembre scorso, vinto dall'undici di Mourinho per 2-1. Vittoria anche nel primo incrocio, la sfida con il Crotone (5-0) della passata stagione.