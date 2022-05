Grandi manovre a centrocampo: idee Isco e Bissouma, ai saluti Oliveira e Mkhitaryan. Festa Roma, Zaniolo a rischio sanzioni per i cori contro la Lazio

Stagione ufficialmente conclusa solo da meno di una settimana, ma è già partito il calciomercato che oggi si arricchisce di nuove ipotesi per la Roma che verrà. In primis Isco, in uscita dal Real Madrid e proposto a numerosi club dal suo nuovo agente Jorge Mendes. E tra questi c'è anche la società giallorossa. D'altronde il centrocampo appare il reparto a cui il gm Tiago Pinto dovrà mettere mano al più presto visto che ci si prepara a due addii. Difficile il riscatto di Sergio Oliveira, destinato a tornare al Porto, soprattutto non sembra aver sortito effetti l'ultimo tentativo per trattenere Henrik Mkhitaryan. La Roma non è intenzionata a rilanciare l'offerta per il rinnovo e a pareggiare quella dell'Inter. L'altro nome uscito in queste ore è Bissouma del Brighton.

Intanto la procura Figc ha concluso l'inchiesta sulla festa della Roma e sui cori contro la Lazio: Zaniolo a rischio sanzioni, così come il club per responsabilità oggettiva. Stasera la Roma Primavera si gioca lo scudetto nella finale di Reggio Emilia contro l'Inter.

