Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerta iniziale per Guedes. Proposti 25 milioni più uno tra Diawara e Villar

Primo affondo della Roma per Goncalo Guedes, almeno stando a quanto riportano le cronache spagnole. Per il portale specializzato i giallorossi avrebbero presentato un'offerta al Valencia per accaparrarsi il portoghese lungamente accostato al club di Trigoria, formulata con 25 milioni di euro e il cartellino di uno tra Amadou Diawara e Gonzalo Villar.

La Roma - con l'appoggio di Jorge Mendes - aveva fatto leva su un interessamento del club spagnolo per i 2 giocatori manifestato negli ultimi tempi, ma al momento i giochi sarebbero in stand-by. Stando alle informazioni che circolano in Spagna, il club dei Friedkin non arriverà a soddisfare la richiesta di 40 milioni del Valencia, ma potrebbe spingersi ad offrire una cifra che, comprensiva di bonus, supererebbe comunque di poco i 30 milioni di euro.

