Missione Farias: fantasia a tutta velocità, sembra l'erede del Papu Gomez

Diversi club hanno messo gli occhi addosso a Facundo Farias, dall'Atalanta alla Fiorentina, passando per l'Udinese e la Juventus e perfino per l'Orlando City. Ma tra questi c'è anche la Roma. Contratto col Colon fino al 2025, ma questo non frena l'interesse delle corteggiatrici. L'attenzione dei giallorossi per il fantasista sembra poter essere un indizio sul fatto che Mourinho voglia tornare al 4-2-3-1: Farias può giocare da esterno o da trequartista centrale, e in patria già si fanno paragoni con Papu Gomez anche se il calcio secco ricorda un po'quello di Cengiz Under. 20 anni e valutazione da 10-12 milioni di euro, in linea con i parametri della Roma. Una gioventù tormentata per Farias, 'el nino' in patria: ha perso entrambi i gentori e non è certo cresciuto nell'agio.

(Gasport)