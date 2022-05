Calciomercato Roma, dal Portogallo: niente sconto ai giallorossi, Sergio Oliveira torna al Porto

Da gennaio in prestito con diritto di riscatto alla Roma dal Porto, Sergio Oliveira ha concluso la sua stagione con la vittoria della Conference League con i giallorossi. Il futuro del centrocampista è in bilico e, secondo le informazioni del sito portoghese, la Roma ritiene che i 13 milioni di euro per il riscatto siano eccessivi. Nei giorni scorsi, infatti, il club capitolino ha provato ad abbassare la richiesta del Porto a circa 7-8 milioni di euro, ma per ora i portoghesi non concedono uno sconto. Se non dovessero esserci novità nelle prossime ore, Oliveira farà ritorno al Porto.

(zerozero.pt)

