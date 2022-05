Inno della Roma cantato in classe, parlano i genitori: "Nessun trauma, i bambini si sono divertiti"

La notizia della maestra che fa ascoltare l'inno della Roma ai suoi alunni è un po' diversa da come è stata raccontata. I video diffusi sui social mostrano una ventina di bambini della classe della "Caterina Usai" di Talenti davanti a uno schermo che intonano "Roma Roma" di Venditti, ma i racconti di pianti disperati e traumi riportati a casa non corrisponderebbero al vero.

A spiegarlo sono quasi sessanta tra mamme e papà, in una lettera inviata a RomaToday: "Ci sentiamo in dovere di chiarire l'effettiva verità dei fatti vista la notevole risonanza della vicenda avvenuta nella classe dei nostri figli. Nessuno dei nostri bambini ha riportato a noi genitori alcun fastidio o sofferenza, né tantomeno traumi per aver cantato insieme l'inno della Roma. I bambini si sono divertiti e hanno riportato a casa questa esperienza come positiva e divertente".

Chi ha pianto, come riportavano anonimi genitori di fede laziale, non lo ha fatto perché a disagio nel trovarsi in mezzo a una piccola celebrazione della vittoria mourinhana: "Niente affatto perché vogliamo chiarire in merito che il pianto era dovuto al fatto che non stava bene, come confermato dalla mamma, che lo ha ripreso prima perché aveva la febbre".

