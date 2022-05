Calciomercato Roma: rilancio giallorosso per Mkhitaryan. Incontro nelle prossime ore

Forse non è ancora scritto il futuro di Mkhitaryan? L'armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sembra destinato all'Inter che lo ha convinto con un biennale da 3,5 milioni. Ma stando a quanto riporta Jacopo Palizzi in apertura di trasmissione, c'è stato un rilancio da parte della Roma per convincere Mkhitaryan a restare in giallorosso.

Un incontro è previsto nelle prossime ore, con la prospettiva di un impiego maggiore, rispetto a quanto potrebbe avvenire all'Inter, che sarà un altro argomento messo sul piatto dalla Roma per trattenere il 77.

(Tele Radio Stereo)