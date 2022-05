Calciomercato Roma: domani contatto tra i giallorossi e Mkhitaryan. L'Inter aspetta il via libera entro 48 ore

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan sembra essere ormai segnato. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Roma contatterà il giocatore nella giornata di domani per provare a convincerlo a rimanere, ma questa pista appare piuttosto complicata. L'Inter, infatti, aspetta il via libera definitivo entro le prossime 48 ore per chiudere l'affare e portare il centrocampista armeno alla corte di Inzaghi. Inoltre il trentatreenne avrebbe salutato i compagni di squadra dopo la finale di Conference League, come rivelato nel pomeriggio dal giornalista Roberto Maida.

Domani contatto #MKH-#Roma. L’#Inter aspetta il via libera nel giro di 48 ore, dopo la sorprendente irruzione dello scorso 18 maggio — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 30, 2022