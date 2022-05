Calciomercato Roma: non tramonta l'idea Frattesi, contatti con l'entourage

Si torna a parlare in ottica Roma di Davide Frattesi. Secondo le informazioni del sito sportivo, nelle ultime ore il club giallorosso avrebbe sondato il terreno per un eventuale ritorno a Trigoria del centrocampista del Sassuolo. La risposta dell'entourage (lo stesso di Cristante e Mancini) non è stata negativa e i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

Inoltre, la Roma ha il 30% sulla futura rivendita del giocatore. L'offerta al Sassuolo potrebbe anche prevedere l'inserimento in prestito di giovani come Volpato o Tripi.

(calciomercato.com)

