Calciomercato Roma: proposto Isco da Mendes. Sullo spagnolo Fiorentina, Milan, Leeds e Newcastle

ESCLUSIVA LR24 - Deve aprire ufficialmente ma il mercato è già in fermento e tra nomi veri, o solo proposti aggiungiamo alla lista quello di Isco in scadenza dal Real Madrid e in cerca di rilancio in un nuovo club europeo. Lo spagnolo a gennaio rifiutò 12 milioni per trasferirsi in Qatar.

Finora, si sono interessate a lui la Fiorentina e il Milan in Italia, proposte arrivate direttamente al papà del centrocampista iberico. Mentre il super agente Jorge Mendes lo ha proposto direttamente alla Roma. Da segnalare l'interesse di alcuni club di Premier League come il Leeds e del "ricco" Newcastle che ha fatto una proposta da 3 milioni più bonus a stagione allo spagnolo.

