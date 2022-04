Verso Roma-Bodo, Spinazzola in gruppo. Giudice sportivo, Abraham va in diffida

-2 alla partita che può decidere in un senso o nell'altro la stagione della Roma. tra due giorni l'attesa sfida con il Bodo/Glimt (arbitra lo spagnolo Sanchez), ancora sulla scia del risultato dell'andata e soprattutto dell'infuocato postpartita che ha visto protagonisti il preparatore dei portieri Nuno Santos e il tecnico avversario Knutsen. Aspettando le parole di protagonisti e diretti interessati, che ci saranno domani con le consuete conferenze stampa, la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi a 2 giorni dal successo in extremis con la Salernitana. Spinazzola, che domenica aveva strappato la prima convocazione stagionale, torna ad allenarsi con i compagni: altro segnale dei progressi del suo recupero dall'infortunio al tendine d'Achille che ha segnato la sua stagione. Oltre alla Conference uno sguardo anche al campionato: c'è il Napoli (dirige Di Bello) lunedì prossimo e un campanello d'allarme per Abraham, entrato in diffida dopo l'inspiegabile giallo che gli ha sventolato l'arbitro Volpi domenica scorsa. Un problema in più di cui preoccuparsi in vista di un finale di stagione in cui non mancheranno sfide difficili.

