Incubo Di Bello: 9 gare senza vittorie per la Roma con il fischietto di Brindisi. Ultimo successo nel marzo 2020

LR24.IT - Sarà Marco Di Bello il fischietto di Napoli-Roma, in programma il lunedì di pasquetta alle 19. Non un bilancio fortunato quello dei giallorossi con il fischietto di Brindisi: dei 25 precedenti coi giallorossi, 3 sono di questa stagione, di cui uno in Coppa Italia, con il 2-0 con cui l'Inter ha eliminato la squadra di Mourinho. Gli altri in campionato, sempre con i nerazzurri, nello 0-3 d'andata; e il pareggio di Udine per 1-1. In generale, la Roma non vince con Di Bello dall'1 marzo 2020, nel 3-4 in casa del Cagliari. Da lì, altri 9 precedenti, con 4 pareggi e ben 5 sconfitte.

Positivi invece i precedenti del Napoli con Di Bello. Gli azzurri hanno fin qui raccolto 20 vittorie e 3 sconfitte in 23 gare complessive. Nessun pareggio. Quest’anno ha già diretto tre volte gli uomini di Spalletti, l'ultima la vittoria in casa della Lazio dello scorso 27 febbraio.

Sono due i precedenti di Napoli e Roma con di Bello arbitro. In entrambe le occasioni i partenopei hanno vinto il match. Nell'ultimo precedente si sono imposti per 0-2 all'Olimpico, nel primo 4-0 allo stadio Maradona.