Roma-Bodø/Glimt, il programma della vigilia: domani rifinitura mattutina, alle 14.30 la conferenza di Mourinho e Mkhitaryan

Si avvicina l'appuntamento europeo per la Roma contro il Bodø/Glimt: giovedì sera, nella cornice dello Stadio Olimpico sold out, i giallorossi ospitano i norvegesi nel ritorno dei quarti di finale di Conference League (2-1 per il Bodo all'andata). Domani, alla vigilia della sfida, la squadra giallorossa sosterrà la seduta di rifinitura al mattino a Trigoria, mentre Mourinho parlerà con Mkhitaryan in conferenza stampa alle 14.30.

Il tecnico del Bodo Knutsen interverrà davanti ai cronisti alle 10.30 e a seguire dirigerà l'ultimo allenamento dei suoi.