FOTO - Trigoria, verso Roma-Bodo: seduta sotto gli occhi di Pinto, ok Spinazzola

Dopo la rimonta con la Salernitana in campionato, per la Roma si avvicina il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodø/Glimt: giovedì sera, in un Olimpico sold out, i giallorossi sono chiamati a ribaltare il risultato dell'andata per accedere in semifinale.

Oggi la squadra si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria sotto gli occhi del General Manager Tiago Pinto tra sorrisi, lavoro e calcio-tennis: presenti Gianluca Mancini e anche Leonardo Spinazzola, che già con la Salernitana era nella lista dei convocati. Alcuni scatti dell'allenamento odierno: