AGRESTI: "Andare fuori col Bodo sarebbe ingiustificabile" - NARDO: "La Roma deve rimanere lucida e non cadere nelle loro provocazioni"

La gara più importante dell'anno, con ogni probabilità, quella di ritorno contro il Bodo Glimt, in un Olimpico che si annuncia stracolmo. Giallorossi obbligati ai vinere secondo Stefano Agresti: "La gara di giovedì rappresenta il confine tra una stagione sufficiente e una insufficiente. Se ti giochi la Conference fino alla fine e la vinci ha un senso". La squadra di Mourinho dovrà essere brava a manterenere i nervi saldi, invece, secondo Alessio Nardo: "È una partita di calcio però, non va preparata come una sfida epica, storicamente non porta bene. Manteniamoci lucidi, loro stanno provocando"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Giovedì non sarà una partita facile, nonostante lo stadio sarà straordinario come sempre questa stagione. Knutsen sta sfruttando il momento per guadagnare visibilità. È una partita di calcio però, non va preparata come una sfida epica, storicamente non porta bene. Manteniamoci lucidi, loro stanno provocando (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il tecnico del Bodo sta facendo il moralizzatore, ma lo squalificato tra lui e Mourinho è proprio lui. Cerchiamo di non perdere la pazienza e la testa contro il Bodo/Glimt. Vedere Mourinho in rivalità mediatica con il loro allenatore è una cosa che mi mette in difficoltà, spero di non vedere altri momenti come quelli di giovedì, sarebbe umiliante (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

I risultati della Roma sono in linea con quelli dello scorso anno, ma Mourinho sta dando anzitutto 70mila spettatori nonostante un campionato normale e una competizione scadente. La partita di giovedì è il confine tra un fallimento e una stagione discreta (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La gara di giovedì rappresenta il confine tra una stagione sufficiente e una insufficiente. Se ti giochi la Conference fino alla fine e la vinci ha un senso. Certo, la stagione non sarebbe comunque trionfale, perché non parliamo di una competizione difficile. Se invece vai fuori con il Bodo cambia molto lo scenario e lì è legittimo chiedersi di tutto, sarebbe ingiustificabile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non so se Zaniolo giocherà titolare contro il Bodo, spero di sì perché l'ho visto voglioso e psicologicamente potrebbe essere una mossa giusta. Il sistema di gioco con Mkhitaryan e Pellegrini dietro Abraham ha dato risposte positive. Contro il Dundee all'andata ce la incartarono, la buttarono in caciara, per certi versi le accomuno, mentre al ritorno siamo stati lucidi e spero la Roma faccia lo stesso percorso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non ha bisogno di fare le risse giovedì, sarebbe sciocco fare battaglie e non deve metterla in rissa, è più forte. Non sarà una partita facilissima, ma neanche difficilissima. Ci saranno 120', perché almeno un gol per andare ai supplementari non ho dubbi che lo farà, poi potrà far valere la panchina come fatto domenica. È normale che la Lazio ospiti il Bodo, non è una cattiveria (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)