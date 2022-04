ROMA-BODO GLIMT: arbitra Sanchez. Un precedente con i giallorossi

La UEFA ha designato l'arbitro per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, in programma giovedì alle 21:00 tra Roma e Bodø/Glimt. Sarà lo spagnolo José María Sánchez, coadiuvato dai suoi assistenti Raúl Cabañero e Iñigo. Il Quarto Uomo sarà Cesar Soto Grado.

Un solo precedente con i gialorossi, la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Gent della stagione 2019/20. Sánchez, inoltre, è stato il quarto uomo in occasione di Young Boys-Roma della passata stagione. In quella partita, i giallorossi si sono imposti per 2-1 sugli svizzeri. Nessun precedente, invece, tra l'arbitro spagnolo e il Bodø/Glimt.

(uefa.com)

