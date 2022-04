VIDEO - Domani il Bodo, Mourinho: «Stavolta saremo diversi». Zaniolo resta a Roma, parla l'agente: «Basta voci sul futuro»

Il momento della verità. La Roma torna in Norvegia con un duplice obiettivo: riscattare la figuraccia del 6-1 incassato lo scorso ottobre e tenere viva la speranza di arrivare in fondo alla Conference League. Domani c'è la sfida con il Bodo/Glimt, già affrontato (malamente) nella fase a gironi. "Saremo diversi", avverte Mourinho, che per domani non potrà contare ancora sull'indisponibile Veretout e con Zaniolo che ha alzato bandiera bianca. Stamattina si è allenato a parte a Trigoria e non è partito con la squadra. E sulle voci sul suo futuro interviene il suo agente, che puntualizza come sia concentrato solo sulla Roma. D'altra parte potrebbe essere non l'unica assenza di rilievo. Nel Bodo presenza a rischio per Solbakken, protagonista nei due match dello scorso inverno e seguito per il futuro proprio dalla Roma.

