Coppa Italia Primavera, FIORENTINA-ROMA 5-2: prima il vantaggio poi l'incubo. Giallorossi eliminati

LAROMA24.IT - Il cammino della Roma Primavera in Coppa Italia si ferma in semifinale, con la Fiorentina che non lascia adito a recriminazioni: il vantaggio di Voelkerling illude i ragazzi di Alberto De Rossi, che poi si piegano al poker della viola. Satriano accorcia le distanze a un quarto d'ora dalla fine, ma Bianco scrive la parola fine sulle velleità della Roma. In finale va dunque la viola di Alberto Aquilani, che se la vedrà con l'Atalanta.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Andonov; Kayode, Krastev, Frison, Favasuli; Amatucci, Corradini (82' Romani), Bianco; Distefano (82' Neri), Toci (90'+1 David), Agostinelli (82' Sene).

A disp.: Fogli, Dainelli, Capasso, Egharevba, Gori, Biagetti, Koffi, Seck.

All.: A. Aquilani.

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye (65' Satriano), Morichelli (46' Cherubini), Keramitsis; Missori (54' Louakima), Faticanti, Tripi (72' Vicario), Rocchetti (53' Oliveiras); Volpato, Tahirovic; Voelkerling Persson.

A disp.: Berti, Baldi, Feratovic, Di Bartolo, Pagano, Pisilli.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Enrico Maggio. Assistenti: Rosario Caso - Andrea Nasti. IV uomo: Kevin Bonacina.

Reti: 4' Voelkerling Persson (R), 15' e 76' Bianco (F), 21', 23' e 59' Toci (F), 74' Satriano

Ammonizioni: Voelkerling (R), Voelkerling (R)

Espulsioni: Voelkerling (R)

Note: recupero 2' pt, 3' st

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

88' - Espulso Voelkerling per doppia ammonizione

76' - Gol Fiorentina. La richiude Bianco, che ad un quarto d'ora dalla fine spegne ogni speranza dei ragazzi di De Rossi

74' - GOL DELLA ROMA!!! Satriano accorcia le distanze sfruttando una disattenzione di Andonov

59' - Quarto gol della Fiorentina: Bianco penetra in area e batte a rete. Mastrantonio respinge ma per Toci il tap-in della tripletta è facile facile

57' - Keramitsis evita il quarto gol della Fiorentina con un intervento in scivolata nel cuore dell'area piccola

53' - Fiorentina ancora vicina al gol: Bianco ci prova dal limite, palla alta di poco

47' - Toci subito vicino al poker della Fiorentina: l'attaccante pecca di eccessivo altruismo e non chiude definitivamente i giochi

46' - Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo: dopo un ottimo avvio della Roma, passata in vantaggio nei primi minuti di gioco, la Fiorentina rimonta chiudendo la prima frazione di gioco sul 3-1.

45' - 2 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

44' - Punizione sulla trequarti di Volpato in area per il colpo di testa di Tripi, bloccato senza problemi da Andonov.

40' - Altra occasione per la Fiorentina con la Roma in difficoltà: dopo un'azione individuale sulla destra, Distefano supera una serie di avversari in area e prova la conclusione di sinistro trovando il palo.

27' - Palo di Volpato! La Roma, dopo aver subìto la rimonta viola in pochi minuti, si riaffaccia in attacco con il 10 giallorosso che dal limite dell'area calcia di sinistro centrando il palo.

23' - Gol della Fiorentina che si porta sul 3-1: palla lunga dalla difesa per Toci che controlla, aggira Morichelli e di destro batte ancora Mastrantonio per la doppietta personale.

21' - Gol della Fiorentina: viola avanti 2-1. Toci finalizza uno splendido suggerimento di Bianco in profondità: l'attaccante viola incrocia col sinistro superando il portiere giallorosso.

15' - Gol della Fiorentina. Gran gol di Bianco su cross di Distefano dalla destra: di prima il giocatore viola incrocia battendo Mastrantonio.

4' - GOOL DELLA ROMA! Bella azione avviata da Volpato che trova Rocchetti sulla sinistra: il terzino giallorosso scambia con Tahirovic e crossa al centro dell'area per Voelkerling Persson, che a due passi dalla porta spinge in rete e firma il vantaggio romanista.

1' - Si parte: primo pallone battuto dalla Roma.