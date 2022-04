FOCOLARI: "La batosta presa con il Bodo impedirà alla Roma di sottovalutarli" - FELICI: "Da allora sono cambiate molte cose..."

Vigilia di Conference League per la Roma, che domani torna in casa del Bodo Glimt. Un appntamento da non sottovalutare per Roberto Pruzzo: "La partita con il Bodo l'avrei evitata, è la trappola perfetta e hai tutto da perdere. Mi auguro la Roma sia un'altra squadra. Ci sono tanti gufi sul trespolo". Di avviso opposto Nando Orsi: "Come si fa a dire che domani sarà complicata, è il Bodo/Glimt che affronta la Roma, che è una squadra vera. Può succedere di tutto, ma miglior sorteggio non poteva capitare"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho nel corso dell’anno ha cambiato alcune valutazioni su qualche giocatore: mi viene in mente Smalling che a gennaio era sul mercato mentre oggi è saldo nel suo posto, così come Cristante e Mkhitaryan dove lui si è esposto pubblicamente affinché rinnovino. Detto ciò questo non deve significare minimamente che la Roma non debba investire sul mercato: secondo me la squadra non ha ancora dei terzini all’altezza, poi serve un regista e infine un attaccante esterno o centrale che vada a sostituire i vari Shomurodov, Perez (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se si vuole costruire una grande squadra bisogna fare grandi investimenti perché temo che rivalutare qualche giocatore che oggi sta facendo anche benino non sia la soluzione per essere più competitivi nel prossimo anno. Dal 6-1 ad oggi sono cambiate molte cose, in primis un gruppo folto di giocatori che oggi sono stati messi da parte e poi sicuramente, soprattutto ultimamente, sembra una Roma più di Mourinho (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sono un po' freddo su Solbakken...(ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho è abbastanza preoccupato dalle condizioni meteo e soprattutto dal campo sintetico, è uno spauracchio credo al limite della regolarità. La Roma è più forte del Bodo, lo era ad ottobre e lo è anche di più adesso, può farcela ugualmente. Ma questo è il vero motivo della preoccupazione più che la forza dell'avversario (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sulle condizioni del terreno di gioco sono totalmente d'accordo, è uno scandalo che la Uefa permetta una cosa del genere. Sulle condizioni climatiche siamo noi dei mammoni...Il problema è il campo che non ti permette la prestazione, anzi a volte porta degli infortuni. Bisogna proteggere la sicurezza degli atleti (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Col Bodo è una partita da non prendere sottogamba, chiaramente la Roma non può farlo dopo la batosta dei gironi e questo è positivo. Deve andare lì per vincere come ha fatto col Vitesse, anche 0-1 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il Bodo/Glimt è andato un po' oltre il proprio potenziale nelle due gare del girone di Conference. La Roma di quella notte non può essere neanche paragonata a quella di oggi, domani i giallorossi saranno molto più forti. Massimo rispetto, ma se la Roma fa la Roma ce la può fare (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Anche con gli stessi giocatori della notte del 6-1 non si sarebbe rivista la stessa prestazione (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo ora come ora è un oggetto misterioso: non sai dove gioca, dove metterlo, non sai la sua tenuta atletica, le sue reazioni nervose. Sarebbe opportuno che la Roma facesse chiarezza sul futuro di Zaniolo, basterebbe chiarezza da parte della società (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Domani l'assenza di Abraham sarebbe importantissima, segna tanto anche se non ce ne accorgiamo, ma è il giocatore più importante della squadra e non ci sono sostituti in panchina (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Posso garantire che tra Mourinho e Zaniolo si sia rotto qualcosa. Oggi il numero 22 vale meno rispetto a prima, per essere venduto bene deve giocare e anche bene. Circola la voce che Mourinho non creda all'infortunio di Zaniolo... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Non è che se Zaniolo va al Napoli diventa titolare...poi in che ruolo gioca? Perché Mourinho dovrebbe cambiare la formazione se le cose stanno andando bene senza di lui? Come si fa a dire che domani sarà complicata, è il Bodo/Glimt che affronta la Roma, che è una squadra vera. Può succedere di tutto, ma miglior sorteggio non poteva capitare (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Ieri era Zaniolo-Juventus, oggi il Napoli, io non so chi abbia tutta questa fantasia. La partita con il Bodo l'avrei evitata, è la trappola perfetta e hai tutto da perdere. Mi auguro la Roma sia un'altra squadra. Ci sono tanti gufi sul trespolo. Della Roma si ricordano solo le partite brutte quest'anno... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Il Bodo ha cambiato molto e ha perso giocatori importanti, è una squadra che si sta ricostruendo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Confermerei la Roma di Genova con Kumbulla al posto di Ibanez. Di Zaniolo si parla troppo, il ragazzo deve ritrovare la giusta serenità. Ha un contratto fino al 2024, la Roma ha il coltello dalla parte del manico. Non sarà un nuovo caso-Donnarumma (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Stanno convincendo le intuizioni di Mourinho, Zalewski è uno degli esempi, un giovane lanciato che sta facendo bene. Giugno sarà il mese fondamentale per capire le ambizioni della Roma di Mourinho. Spero nel quinto posto, i primi quattro li vedo bloccati. Non credo che Zaniolo abbia una grande voglia di lasciare Roma, ma penso sia non ben consigliato (CARLO ZAMPA, PlayRoma)