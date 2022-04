Conferenza stampa, Knutsen: "Rispetto Mourinho, ma gli arbitri lo trattano diversamente...". Vetlesen: "Pronti a dare tutto"

La Roma fa visita nuovamente, dopo la fase a gironi, al Bodø/Glimt per la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League. Alla vigilia della sfida, in programma domani alle 21.00, il tecnico del club norvegese, Kjetil Knutsen, ha parlato in conferenza stampa. Al suo fianco il centrocampista Hugo Vetlesen.

LE PAROLE DI KNUTSEN

Sugli eccessi della panchina giallorossa

"E' buffo: a volte il quarto uomo sta lì ad assicurarsi che io non lasci mai la mia area tecnica mentre sulla panchina della Roma cinque o sei uomini corrono dietro al guardalinee senza nessuna conseguenza. In un certo senso è stato divertente farci caso. Ci scherzo su, per me possono pure correre in campo. Quando c'è una sfida in corso mi concentro su quello che facciamo noi, quello che succede sull'altra panchina non mi riguarda a meno che non interferisca con quello che dobbiamo fare noi. Ma è curioso notare come persone diverse vengano trattate in modo diverso. Noi cerchiamo sempre di comportarci in modo educato, è un valore importante"

Sul suo rapporto con Mourinho:

"Forse un po'in calo rispetto al primo match. Rispetto incredibilmente lui e quello che ha ottenuto nel mondo del calcio, ma probabilmente siamo un po' diversi. Veniamo da culture diverse, lui è uno degli allenatori più vincenti del mondo del calcio e per questo posso solo portargli rispetto. Con me è stato molto gentile, dopo la prima partita si è congratulato con noi. Penso si possa dire che sia un uomo che porta grande rispetto. Protegge i suoi calciatori, è molto affascinante poterlo osservare da vicino".

Sull'accostamento di Solbakken alla Roma:

"Questa è la conseguenza delle buone prestazioni della squadra. Se vogliono prenderlo probabilmente sanno anche quanto devono spendere per lui. Le cifre di cui si parla suonano un po'basse..."

Sulle differenze tra il Bodo e la Roma:

"La loro squadra è un po' cambiata. Nel contropiede e nei calci piazzati hanno i loro migliori punti di forza. Ora hanno anche più equilibrio, hanno un nuovo centrocampista rispetto a quando li abbiamo affrontati, ma sono meno letali là davanti rispetto alle sfide precedenti".

LE PAROLE DI VETLESEN

Sulle chance di passare il turno

"Ci credo. Loro hanno avuto una brutta esperienza nella fase a gironi, ma ora c'è di più in gioco. Siamo pronti per la Roma e a dare tutto".

Come si affronta una partita così?

"Bisogna essere se stessi e prendere la partita come una normale gara di campionato. Non vedo l'ora, bisogna godersi il momento. Non bisogna avere paura e dare il proprio meglio: questo conta in partite così"