Conferenza stampa, MOURINHO: "Saremo più preparati rispetto all'andata, ad alcuni giocatori del Bodo piace parlare..." FELIX: "Dobbiamo riuscire a portare il match dalla nostra parte" (VIDEO)

A poco più di 24 ore dal quarto di finale d'andata in Conference League tra Roma e Bodo/Glimt, Josè Mourinho risponde alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Lo scambio con i giornalisti arriva dopo la ricognizione della squadra sul campo dell'Aspmyra e, ad affiancare lo Special One, c'è Felix Afena-Gyan, giovane lanciato dal tecnico portoghese proprio nell'arco di questa stagione. L'inizio della conferenza stampa, inizialmente programmato per le 19.30 è stato posticipato di circa mezz'ora.

Bentornato: com'è essere qui di nuovo?

L'ho detto la prima volta, posto bellissimo, passione per il calcio. Contento di essere qui, ma per me è un problema il campo sintetico. Ma dobbiamo pensare a qualificarci per le semifinali e spero che possiamo far meglio di quanto fatto la prima volta

Ora siete tornati a giocar bene, cosa pensi della partita di domani?

Sicuramente sarà una partita diversa, non ci sono mai due partite uguali e poi noi siamo cambiati tanto proprio in relazione alla prima partita qui. Ci sono giocatori che non sono più nemmeno con noi: Reynolds, Mayoral, Villar, Calafiori. Saremo diversi sia come singoli che in termini di motivazioni. Nel girone sapevamo che potevamo qualificarci e che la sconfitta non sarebbe stato un dramma. Il 6-1 è stato pesante ma abbiamo perso solo 3 punti. Ora è a eliminazione diretta, solo uno va in semifinale e quindi ci approcceremo alla partita con una prospettiva diversa. Ma rispetto per il Bodo, sono una buona squadra

Cosa pensi del Bodo rispetto a quando li avete incontrati?

"Il Bodo ha cambiato alcuni giocatori, ma il modo in cui giocano è lo stesso. Il profilo non è molto diverso. Le dinamiche di squadra sono simili, sono in una buona condizione e si sono preparati per la nuova stagione. Saranno preparati come in passato, ma credo che noi andremo molto meglio rispetto alla fase a gironi e spero questo faccia la differenza".

Ha un piano per fermare Solbakken? Siete interessati a lui?

Non mi interessa nessuno, mi interessa vincere domani. Non parlo dei giocatori degli altri, guardo al Bodo come una squadra. Ovviamente con singoli da analizzare meglio che possiamo. Ci sono tanti giocatori buoni e alcuni di loro sono anche bravi a parlare, ma siamo qui per loro. E la prossima settimana li aspettiamo a Roma

E' uno stimolo essere rimasti gli unici inisieme all'Atalanta in competizioni europee?

Sarebbe meglio per noi se anche altre squadre italiane fossero in Europa, ma la verità è che ora ci siamo noi e l'Atalanta. Vediamo se possiamo fare qualcosa di positivo. Penso che noi possiamo farcela e che anche l'Atalanta può far bene

Cosa intende quando dice che ad alcuni giocatori del Bodo piace parlare?

Beh a quanto pare per uno di loro il sorteggio con la Roma è positivo per il Bodo. Arrogante? Magari è solo sicuro di sè...

Sul campo sintetico

Dico le stesse cose che ho detto in passato: il calcio si gioca sull'erba, altrimenti è uno sport differente. Il clima sarà difficile da affrontare, ma sul campo mi lamento anche quando il nostro campo di casa è in cattive condizioni. Non sono l'unico a lamentarsi. Ma non ci sono scuse, noi vogliamo qualificarci alla semifinale e dobbiamo concentrarci su questo. E rispettiamo il Bodo, che ha giocato bene anche sul campo in erba. In quel caso sono stati fortunati perché c'erano due rigori per noi, ma sono un'ottima squadra e li rispetto.

Ha deciso di non fare la rifinitura sul campo del Bodo, come all'andata...

Perchè stare un giorno su un un campo non adeguato è meglio che starci due...

LE PAROLE DI FELIX

Ora puoi giocarti le tue chances anche in Europa

Sono contento di averne l'opportunità, è una bella sensazione essere qui dopo aver risposto alla convocazione della mia nazionale.

Cosa servirà per far bene stavolta?

E' difficile giocare sul campo sintetico. Lo facevo anche in Primavera, ma dobbiamo essere mentalmente forti. Dobbiamo fare del nostro meglio per adattarci e portare il match dalla nostra parte

Non sempre chi parla in conferenza gioca. Mourinho ti ha detto se partirai titolare?

Non so dire se giocherò o meno, ma se mi verrà data l'opportunità farò del mio meglio