Conference League: Roma arrivata in Norvegia. Zaniolo non convocato (FOTO e VIDEO)

Dopo l'allenamento di rifinitura svolto in mattinata a Trigoria, la Roma è pronta a raggiungere la Norvegia, dove domani alle 21.00 è in programma all'Aspmyra Stadion la sfida d'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodø/Glimt. Come mostra il club giallorosso su Twitter, la squadra giallorossa è in aeroporto.

Come aggiunge il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, Nicolò Zaniolo non è stato convocato per il problema al flessore, per cui aveva già saltato la trasferta contro la Sampdoria.