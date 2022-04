Trigoria, rifinitura in vista del Bodo: individuale per Zaniolo e Spinazzola. Assente Veretout (FOTO e VIDEO)

Poco dopo le 11 di questa mattina, la Roma, sotto gli occhi di Tiago Pinto, è scesa in campo a Trigoria per la consueta rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Bodo Glimt, valida per i quarti di Conference League. La squadra ha iniziato in palestra, per poi raggiungere il campo. Si sono allenati individualmente Nicolò Zaniolo, che lavora per rientrare contro la Salernitana, e il lungodegente Leonardo Spinazzola. Assente Jordan Veretout.