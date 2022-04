Instagram, Riise alla Roma: "Ci vediamo domani allo stadio" (FOTO)

Domani all'Aspmyra Stadion in occasione di Bodø/Glimt-Roma di Conference League ci sarà sugli spalti anche John Arne Riise, come lui stesso ha fatto sapere su Instagram. L'ex terzino giallorosso, infatti, ha commentato un post pubblicato dalla Roma sui social, in cui il club ha condiviso le immagini della seduta di rifinitura a Trigoria: "Ci vediamo allo stadio", il messaggio di Riise.