VIDEO - Vertice Roma-Gualtieri per lo Stadio, il Sindaco: "Incontro positivo". Mercato: torna di moda Xhaka, stallo Diawara

Nel giorno del 59esimo compleanno di Josè Mourinho - che riceve gli auguri da ogni parte del mondo del calcio, compresi i suoi attuali giocatori - la Roma si allena a Trigoria in vista della sfida del 5 febbraio contro il Genoa. Intanto il mister e il suo staff concedono alla squadra 4 giorni di riposo.

Capitolo stadio: è andato oggi in scena un primo incontro tra il club - rappresentato dal CEO Pietro Berardi - ed il Sindaco Gualtieri, coadiuvato da alcuni suoi collaboratori.

Mercato: ancora in stallo la cessione di Amadou Diawara, mentre per quanto riguarda le entrate torna in auge il nome di Granit Xhaka.

