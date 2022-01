DI GIOVAMBATTISTA: «Roma, arriverà un terzo colpo» - CIARDI: «Xhaka? Magari arrivasse, ma l'Arsenal...»

Ultimi giorni di calciomercato. Il campionato sarà fermo una settimana e sono le ultime ore per cercare ulteriori rinforzi. Ci si chiede se in casa Roma arriverà un terzo rinforzo per Mourinho, dopo Mailtand-Niles e Sergio Oliveira. "La Roma chiude con un terzo colpo", è sicuro Ilario Di Giovambattista. "Servono delle cessioni", avverte Roberto Pruzzo.

Tra i possibili arrivi si torna a parlare di Xhaka: "Magari, ma all'Arsenal non hanno l'orecchino al naso: perché cedere in prestito un giocatore che ha rinnovato da poco?", si chiede Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Credo che la Roma qualcosa potrebbe fare a centrocampo, soprattutto se Mourinho dovesse continuare con il 3-5-2, ma servono delle cessioni, che ora cominciano ad esserci molte alternative in mezzo al campo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma chiude con un terzo colpo. Non tutto è chiuso per la Champions, l’idea di Mourinho è di cambiare totalmente il centrocampo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho vuole una rosa importante e sta riuscendo nel suo intento. Merito del tecnico ma anche della società, che sta lavorando a fari spenti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Secondo voi Vlahovic vale 30 milioni più di Abraham? Per me no, magari vale una decina di più, ma non 30 milioni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Fino ad oggi Mourinho non è stato all'altezza della sua fama, quello che gli chiederei è di far giocare meglio la sua squadra. Mercato? Se la Roma prende Xhaka fa un colpo molto importante. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Magari arrivasse Xhaka, perché è pure bravo ma l'Arsenal dovrebbe avere l'anello al naso: ti dà un giocatore 30enne che ha appena rinnovato in prestito biennale? E chi te lo riscatta poi? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho non sta facendo bene, dovrebbe assumersi maggiori responsabilità. Quando le cose non vanno bene dovrebbe prendersi le colpe, invece trova sempre qualche altro responsabile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)