59 anni oggi per José Mourinho e il tecnico della Roma dopo aver ricevuto gli auguri via social del club giallorosso, raccoglie anche quelli di Nuno Santos, preparatore dei portieri anche nell'avventura romanista dello Special One. "Buon compleanno Mister! Sei sempre stato un'ispirazione ed è un grande piacere ed orgoglio per me essere in grado di lavorare con te ogni giorno. Grazie!", questo il messaggio di Nuno Santos.