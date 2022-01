VIDEO - Trigoria, festa di compleanno-lampo per Mourinho: «Andiamo a lavorare, dai»

Un compleanno in tono minore perchè c'è comunque da lavorare. José Mourinho oggi compie 59 anni e scatta la festa 'a sorpresa' per lo Special One. Prima dell'allenamento odierno giocatori e staff tecnico si sono radunati nello spogliatoio di Trigoria per festeggiare il tecnico giallorosso.

Le immagini dei festeggiamenti sono state pubblicate sui canali social della Roma. Mourinho entra negli spogliatoi e viene accolto dagli applausi di giocatori e staff tecnico. Tra i calciatori si intravedono Veretout (che indica allo Special One un telefono con una videochiamata in corso), Rui Patricio, Shomurodov, Carles Perez, Mkhitaryan, Oliveira, Felix, Spinazzola e infine Capitan Pellegrini. Mourinho taglia la prima fetta e la porge a Lorenzo Pellegrini, poi escalamando perentorio "Andiamo a lavorare, dai!", tra gli applausi dei presenti.