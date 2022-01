Trigoria: concessi 4 giorni di riposo alla squadra. Lunedì la ripresa degli allenamenti

Dopo aver velocemente festeggiato il compleanno di mister Josè Mourinho, per poi allenarsi sui campi del Fulvio Bernardini, i calciatori potranno godersi 4 giorni di riposo. Lo staff ed il tecnico portoghese hanno infatti fissato l'appuntamento per la ripresa degli allenamenti a Trigoria per lunedì prossimo. Complice la sosta per le nazionali, quindi, i calciatori della Roma rimasti nella Capitale potranno approfittare di qualche giorno libero prima di tornare a preparare la sfida di campionato contro il Genoa.