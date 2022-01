Calciomercato Roma, Diawara: situazione bloccata, il centrocampista attende offerte concrete. Tentativo a vuoto del Fulham

Continua la telenovela Diawara: come è noto, la Roma sta tentando di cedere il centrocampista guineano per regalare a Mourinho un'altra pedina di centrocampo, ma la situazione per il trasferimento dell'ex Napoli, al momento, sembra in stallo. Come riportato da Eleonora Trotta, direttrice di calciomercato.it, Amadou Diawara non avrebbe rifiutato nessuna offerta e sarebbe in attesa di proposte concrete. Sarebbe comunque andato a vuoto, nel recente passato, un tentativo del Fulham di accaparrarsi le prestazioni del classe '97.

Punto sui centrocampisti ?

- #Diawara: situazione ancora bloccata, nessun rifiuto: aspetta offerte concrete

- #Amrabat ad un passo dal #Tottenham (15 milioni)

- #Ndombele: dopo intesa Valencia-Spurs, è attesa risposta giocatore, accostato alla #Roma, e nel mirino del #Psg — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 26, 2022