In arrivo il baby croato Ivkovic

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un altro investimento per il futuro, con l'intenzione di portare nella Capitale uno dei talenti più ambiti d'Europa. È quello che si accinge a fare la Roma, che da settimane ha messo le mani su Mate Ivkovic, stella classe 2006 di proprietà dell'Hajduk Spalato. Il sedicenne è già nel giro dell'Under 17 croata e sulle sue tracce - oltre ai giallorossi - ci sono alcuni top club pronti ad offrirgli un contratto. La Roma però si è mossa in netto anticipo rispetto alla concorrenza e questo dovrebbe rivelarsi decisivo per la fumata bianca. Elvis Basanovic, agente del giovane mediano, ad inizio settimana è stato al Fulvio Bernardini per trovare una accordo con la dirigenza romanista. Filtra ottimismo sull'esito positivo della trattativa e si conta di chiudere l'operazione nel giro di pochi giorni. Un rinforzo in prospettiva che si andrebbe ad aggiungere a Jacopo Surricchio, centrocampista classe 2006 arrivato la settimana scorsa dal Teramo.