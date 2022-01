Calciomercato Roma: atteso in serata vertice tra il Sassuolo e l'entourage di Ciervo

Ultimi dettagli da definire per il trasferimento di Riccardo Ciervo al Sassuolo: per questo l'entourage del calciatore - in prestito dalla Roma alla Sampdoria per la prima parte di stagione - dovrebbe incontrare in serata gli esponenti del club neroverde, in modo da sistemare le ultime questioni per il passaggio del classe 2002 alla corte di Dionisi.

