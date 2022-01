Nuovi contatti con il Valencia per Diawara. Ufficiale il trasferimento di Fazio alla Salernitana. Sfuma Xhaka

La Roma continua a lavorare per sfoltire la rosa e l'indiziato principale a lasciare la Capitale è Amadou Diawara. Sul centrocampista c'è il Valencia ed oggi ci sono stati nuovi contratti tra le parti. Inoltre, dopo la rescissione di contratto, Federico Fazio si è trasferito ufficialmente alla Salernitana. In entrata invece sfuma il possibile arrivo di Granit Xhaka, che rimarrà all'Arsenal almeno fino al termine della stagione. Nella lista dei desideri della Roma ci sarebbe anche Danilo Pereira del PSG.

