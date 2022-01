Calciomercato Roma: oggi nuovi contatti col Valencia per Diawara. In ballo solo un prestito secco

Con la chiusura della sessione di calciomercato che si fa sempre più vicina, si assottigliano i tempi entro cui la Roma deve trovare la quadra per tentare di cedere Amadou Diawara e sostituirlo con un calciatore più funzionale per il progetto di Josè Mourinho. Sul giocatore c'è il Valencia, e oggi sono previsti nuovi contatti tra il club spagnolo e il General Manager della Roma, Tiago Pinto.

Un'offerta ufficiale per il guineano non è ancora stata presentata, ma ad ogni modo il Valencia tenterebbe la formula del prestito secco e gratuito: niente corrispettivo per il club di Trigoria, dunque, e niente diritto di riscatto, con la Roma chiamata probabilmente anche a contribuire al pagamento dell'ingaggio dell'ex Napoli.

