Calciomercato: Xhaka resta all'Arsenal, esclusa una partenza a gennaio

Niente Granit Xhaka per la Roma. Dopo il lungo corteggiamento di quest'estate non andato a buon fine, è da escludere anche una possibile operazione per gennaio. Come riferisce su Twitter il giornalista Fabrizio Romano non risultato in piedi trattative tra i due club per il centrocampista svizzero, che ha rinnovato il proprio contratto con i Gunners la scorsa estate.





Granit Xhaka won’t leave Arsenal in the final days of the window despite rumours coming from Italy. José Mourinho’s a big fan and wanted him last summer - but there are no talks as things stand. ⚪️? #AFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2022