Calciomercato, dalla Francia: niente PSG per Ndombele, resta in corsa il Valencia

Nuovo capitolo sull'asse di mercato tra Roma, Parigi e Valencia. Dalla Francia segnalano che la pista PSG è tramontata per Tanguy Ndombele. Come riferisce su Twitter il giornalista di TF1 Julien Maynard il possibile affare non si farà, non per via delle richieste del giocatore ma perché i parigini non riusciranno a concretizzare in tempo una cessione, necessaria per far posto al centrocampista francese.

Per Ndombele resta in piedi l'ipotesi Valencia, che in queste ore sta trattando anche con la Roma per Amadou Diawara. Quella del club spagnolo non sarebbe però l'unica offerta pervenuta al centrocampista francese, ormai fuori dai piani del Tottenham