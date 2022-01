Mou, la regia è un incastro

Il club giallorosso cerca un elemento di personalità da affiancare a Sergio Oliveira. I sondaggi con il Psg sono in piedi, perché la squadra francese ha in rosa centrocampisti in esubero che però hanno il problema dell’ingaggio. Da Paredes a Wijnaldum, fino a Danilo Pereira proposto a Tiago Pinto che per adesso è in stand-by. Anche il Psg ha bisogno di cedere prima di lanciarsi su Ndombele. Per la Roma raggiungere il francese per la Roma è difficile, essendo il primo nome della lista del Psg che però chiede il prestito e una parte dell’ingaggio da lasciare agli Spurs. Stesso discorso affrontato dalla Roma, ma con la risposta negativa del Tottenham.

Pinto non si è fossilizzato su un solo nome, l’importante rimane la formula dell’operazione. Si era parlato di Kamara e Nandez, rimane sullo sfondo la suggestione Xhaka (lo svizzero verrebbe di corsa ma il problema è sempre il costo e l'Arsenal deve trovare il sostituto). Intanto, Federico Fazio saluta: si legherà alla Salernitana fino al 2024. (Il Messaggero)