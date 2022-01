LENGUA: "Diawara deve partire" - ORSI: "Non arrivare in finale di Conference sarebbe un fallimento" - PALIZZI: "In un anno potremo giudicare l'operato di Mourinho"

Si avvicina la chiusura della sessione invernale di calciomercato e, complice la pausa per le nazionali, l'etere romano esprime valutazioni generali sul momento della Roma. "Ora rischi di prendere un altro che non ti fa fare il salto di qualità", avverte Roberto Pruzzo, mentre Nando Orsi pensa ai risultati: "Se la Roma non dovesse arrivare in finale di Conference League sarebbe un fallimento".

C'è ancora da aspettare per le valutazioni, invece, secondo Jacopo Palizzi: "Alla fine dei primi 12 mesi di lavoro di Josè Mourinho, se la Roma non fosse competitiva, sarebbe legittimo chiedere spiegazioni al mister".

Credo fortemente alla programmazione che si sta facendo alla Roma. Penso che la vedremo competere per il quarto posto entro un anno. Alla fine dei primi 12 mesi di lavoro di Josè Mourinho, se la Roma non fosse competitiva, sarebbe legittimo chiedere spiegazioni al mister (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sul mercato penso che i giochi siano fatti. Sarebbe meglio prima prendere un altro calciatore e magari qualcuno si rende conto che non c'è spazio e va via. Credo sia più possibile verificare il rendimento di questo centrocampo, cercando un titolarissimo per il prossimo anno. Ora rischi di prendere un altro che non ti fa fare il salto di qualità clamoroso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5 Radio Radio Mattino, Sport e News)

In questo momento le squadre che prendono un giocatore, soprattutto la Roma che è una squadra di progetto, devono farlo in modo definitivo. Se devi prendere uno tanto per prenderlo, arrivi a fine anno e vedi che succede. La Roma quest'anno gioca in Conference League, ci siamo dimenticati che coppa è? Come se non facesse niente almeno fino alla finale. E se non dovesse arrivarci, la giudicheremmo come annata fallimentare nelle coppe (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5 Radio Radio Mattino, Sport e News)

La differenza tra prestito e diritto di riscatto si vede con Oliveira e Maitland-Niles: uno è importante e si è già imposto, l'altro alterna una cosa buona e altre 2-3 brutte in fase difensiva. Se prendi giocatori così non serve a niente (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5 Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il fatto che Pinto e la proprietà abbiano capito che certi giocatori non si potevano rivalutare, quindi li hanno mandati via, è un segnale di crescita che ci fa capire quanto la Roma voglia arrivare in Champions. Poi è chiaro che servono sforzi economici. Diawara deve partire, ma doveva farlo già una sessione fa (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5 Radio Radio Mattino, Sport e News)