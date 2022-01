Spinazzola, si attende il consulto con il chirurgo

Al momento non c'è pessimismo sul fronte Leonardo Spinazzola. Il punto di svolta sarà la visita dal professor Lempainen, il chirurgo finlandese che lo ha operato a luglio. Secondo i programmi iniziali il consulto doveva essere a metà gennaio, ma è evidente che non tutto sia andato secondo gli auspici della Roma e del giocatore. Spinazzola ha ripreso a correre sul campo, ma è ancora lontano dalla completa guarigione.

Dall'entourage e dalla famiglia del giallorosso filtra la speranza di rivederlo tra i convocati entro metà marzo. La verità è però appesa all'evoluzione del recupero: presto, dopo il primo controllo autunnale, Lempainen sarà di nuovo a Roma per verificare la situazione con due giorni di test. Se Spinazzola avrà il via libera, dovrà poi ricominciare gradatamente il lavoro con la squadra e dopo circa un mese potrà almeno andare in panchina.

(Corsport)