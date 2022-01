Salernitana, Fazio si presenta: «Qui per lottare, possiamo farcela per la salvezza»

Prime parole da giocatore della Salernitana per Federico Fazio. L'ex difensore della Roma, che ieri ha rescisso il contratto con la Roma, ha firmato con il club campano fino al 2024. Queste le prime dichiarazioni rilasciate ai canali social della sua nuova squadra: "Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare, vengo per aiutare i ragazzi a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Vengo per lottare, ho visto tante partite della Salernitana quest’anno e conosco bene dei giocatori, devono ritrovare fiducia. So che sono forti, sarà importante recuperare fiducia per raggiungere il nostro obiettivo I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno, sono partiti dal Porto per l’Argentina. Se mi vedessero adesso sarebbero contenti di vedermi indossare la maglia della Salernitana”.

L'ex giallorosso ha poi aggiunto: "Mancano tante gare, possiamo farcela. Dobbiamo guardare di partita in partita, lottare partita dopo partita e lavorare per raggiungere l’obiettivo. Il numero 17? Non ce n'erano molti disponibili, fa riferimento al giorno in cui sono nato, solo quello. I tifosi sono molto calorosi, simili a quelli argentini. So che è importante anche averli accanto in ogni gara, speriamo che possano venire allo stadio. Dobbiamo lottare tutti insieme per la salvezza”.