Diawara apre alla cessione, offerto Danilo del Psg

Con la Roma che tornerà ad allenarsi lunedì a Trigoria e la pausa di campionato in corso, è il mercato ad occupare le cronache in casa giallorossa. Si vocifera di un'apertura di Amadou Diawara alla cessione dopo il confronto andato in scena oggi tra il General Manager Tiago Pinto e l'agente del centrocampista. Sul fronte entrata, invece, al club giallorosso è stato offerto Danilo del Paris Saint-Germain.

