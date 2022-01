Mercato, in giornata vertice con Diawara. Idea Danilo del Psg

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Il giorno di Amadou Diawara. Nel senso che oggi il centrocampista si ripresenterà a Roma, reduce da una non troppo brillante coppa d'Africa con la sua Guinea eliminata negli ottavi di finale dal Gambia di Darboe. E tra le prime cose che il giocatore dovrà fare, sarà quella di incontrare Tiago Pinto per parlare del suo futuro. A meno di cambi di programma, infatti, oggi a Trigoria è previsto un incontro con il procuratore del giocatore, Daniele Piraino, al quale dovrebbe partecipare pure il centrocampista. Incontro in cui il direttore sportivo prospetterà al centrocampista un ventaglio di possibilità per andare a giocare, almeno fino a giugno, in prestito. In Italia le opzioni più forti sono rappresentate da Venezia, Cagliari e Sampdoria, con il Torino a distanza. All'estero, anche se noi non siamo riusciti ad avere conferme, si sarebbero rifatte sentire Galatasaray e Fulham dicendosi disposte a tesserare il guineano. (...) Nel caso, però, che per Diawara ci fosse la fumata bianca, Tiago Pinto proverà a mettere in piedi una trattativa last minute con l'obiettivo di portare in giallorosso un altro centrocampista (...) Danilo Pereira che, nei giorni scorsi, è stato offerto alla Roma. Il centrocampista nazionale portoghese, trenta anni, cartellino di proprietà del Psg che lo ha acquistato dal Porto per sedici milioni, contratto in scadenza nel giugno del duemilaventicinque e, soprattutto, uno stipendio, due milioni netti che, prendendolo adesso, vorrebbe dire fino a giugno una spesa di ottocentomila euro netti (1,4 al lordo). Il Psg starebbe prendendo Ndombele (cercato anche dal Valencia) dal Tottenham in prestito, andando a infittire ancora di più il reparto dei centrocampisti (Verratti, Paredes, Vijnaldum, Gueye, Herrera, Edimbe, Tourè), togliendo ulteriore spazio al portoghese. Che, a quel punto, gradirebbe non poco venire da queste parti a lavorare con Mourinho. (...)

