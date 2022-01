Rinnovo Mkhitaryan, parti ancora lontane. E la Roma riflette sul suo futuro

L'anno scorso di questi tempi la Roma faceva sapere a Henrikh Mkhitaryan di voler esercitare l'opzione per il rinnovo del suo contratto, mentre l'armeno prendeva tempo. Dodici mesi dopo la situazione è simile soltanto sulla carta: il contratto dell'armeno è di nuovo in scadenza a giugno, ma questa volta anche la società sta riflettendo circa il da farsi. Mkhitaryan è un giocatore importante per Mourinho, sia in campo sia nello spogliatoio, e quando lui gira lo fa anche la Roma, ma la scorsa estate ha scelto di legarsi ai giallorossi per un altro anno soltanto e ora starebbe riflettendo se restare ancora a Trigoria o accettare offerte dall'estero. Riflessioni anche da parte della Roma l'armeno ha 33 anni, guadagna oltre 3 milioni di euro e con l'arrivo di un nuovo mediano, ora o in estate, l'unico posto disponibile in campo sarebbe quello occupato da Pellegrini, capitano e uomo al centro del progetto. I rapporti tra le parti sono ottimi e qualsiasi scelta sarà presa di comune accordo, ma prima della primavera non dovrebbero esserci novità.

(gazzetta.it)

